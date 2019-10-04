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Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Арсения Колесникова

, 9:58 Эфирная новость 29

У мальчика — острый лимфобластный лейкоз с сильнейшей аллергией на лекарства. Ему необходим препарат стоимостью почти три с половиной миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Арсений. У него острый лимфобластный лейкоз. Но традиционная химиотерапия, в случае Арсения бессильна. У мальчика сильнейшая аллергия на препараты. Подходящее для таких детей лекарство есть, но стоимость препарата почти 3,5 миллиона рублей. Вся надежда мамы мальчика — на неравнодушных к чужой беде людей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 7 миллионов 932 тысячи 243 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах благотворительной акции «День добрых дел» для Никиты Липинина страдающего термальной почечной недостаточностью.

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