Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Арсения Колесникова

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Арсений. У него острый лимфобластный лейкоз. Но традиционная химиотерапия, в случае Арсения бессильна. У мальчика сильнейшая аллергия на препараты. Подходящее для таких детей лекарство есть, но стоимость препарата почти 3,5 миллиона рублей. Вся надежда мамы мальчика — на неравнодушных к чужой беде людей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 7 миллионов 932 тысячи 243 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах благотворительной акции «День добрых дел» для Никиты Липинина страдающего термальной почечной недостаточностью.