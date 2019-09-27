Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Никиты Липинина

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Никита Липинин. У семилетнего мальчика — термальная почечная недостаточность. Из-за нее организм ребенка не развивается — все его силы уходят на борьбу с болезнью.

Никита ждет трансплантацию, но чтобы операция прошла успешно, необходим препарат стоимостью почти три миллиона рублей. Маме мальчика самой такую сумму не собрать. Но поверить в чудо помогли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги. Орг» 8 миллионов 421 тысячу 142 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Ульяны Соловьевой.