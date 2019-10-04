  1. Пятый канал
  4. Анастасия Решетова загадала загадку фанатам, что изменилось в ее внешности

Анастасия Решетова загадала загадку фанатам, что изменилось в ее внешности

, 11:42 Фото 152

Невеста Тимати устроила для фолловеров настоящий квест по своим фотографиям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова устроила для фанатов настоящий квест. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии и в подписи к посту намекнула, что в ее внешности что-то поменялось. Однако чего именно коснулись перемены, она не стала уточнять. Выяснить это предстояло подписчикам.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Пользователи сети отчаянно пытались найти ответ на загадку модели. Предположения были самыми разнообразными. Кто-то заметил, что у Решетовой изменился цвет глаз, другие усмотрели новый цвет волос, третьи и вовсе решили, что теледива, наконец, родила ребенка.

«Родила?»

«Цвет волос другой?»

«Рубашку Тимура?»

«Другой пробор?»

«Цвет глаз изменила!»

«Линзы?» — интересовались фолловеры.

Однако утолить свое любопытство фанаты так и не смогли. Решетова предпочла никак не отвечать на комментарии. А тем временем подписчики продолжают ломать голову над тем, что же имела в виду модель — вдруг она все-таки ответит тому, кто догадается?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная невеста Тимати предстала в прозрачном наряде.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

11:42
Анастасия Решетова загадала загадку фанатам, что изменилось в ее внешности
11:20
Что стало причиной крупного пожара в Петербурге?
11:11
Число пострадавших при конфликте на заводе на Кубани возросло до трех — видео
10:51
«Ни одна кровать не выдержит»: Дочь Барановской показала трюки прямо на постели
10:38
Пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 на Украине — фото
10:35
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты — видео

Сейчас читают

«Мои гены»: Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с сыном
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев