Анастасия Решетова загадала загадку фанатам, что изменилось в ее внешности

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова устроила для фанатов настоящий квест. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии и в подписи к посту намекнула, что в ее внешности что-то поменялось. Однако чего именно коснулись перемены, она не стала уточнять. Выяснить это предстояло подписчикам.
Пользователи сети отчаянно пытались найти ответ на загадку модели. Предположения были самыми разнообразными. Кто-то заметил, что у Решетовой изменился цвет глаз, другие усмотрели новый цвет волос, третьи и вовсе решили, что теледива, наконец, родила ребенка.
«Родила?»
«Цвет волос другой?»
«Рубашку Тимура?»
«Другой пробор?»
«Цвет глаз изменила!»
«Линзы?» — интересовались фолловеры.
Однако утолить свое любопытство фанаты так и не смогли. Решетова предпочла никак не отвечать на комментарии. А тем временем подписчики продолжают ломать голову над тем, что же имела в виду модель — вдруг она все-таки ответит тому, кто догадается?
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная невеста Тимати предстала в прозрачном наряде.