Анастасия Решетова загадала загадку фанатам, что изменилось в ее внешности

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова устроила для фанатов настоящий квест. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии и в подписи к посту намекнула, что в ее внешности что-то поменялось. Однако чего именно коснулись перемены, она не стала уточнять. Выяснить это предстояло подписчикам.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Пользователи сети отчаянно пытались найти ответ на загадку модели. Предположения были самыми разнообразными. Кто-то заметил, что у Решетовой изменился цвет глаз, другие усмотрели новый цвет волос, третьи и вовсе решили, что теледива, наконец, родила ребенка.

«Родила?»

«Цвет волос другой?»

«Рубашку Тимура?»

«Другой пробор?»

«Цвет глаз изменила!»

«Линзы?» — интересовались фолловеры.

Однако утолить свое любопытство фанаты так и не смогли. Решетова предпочла никак не отвечать на комментарии. А тем временем подписчики продолжают ломать голову над тем, что же имела в виду модель — вдруг она все-таки ответит тому, кто догадается?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная невеста Тимати предстала в прозрачном наряде.