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  4. «Черная пантера»: Беременная невеста Тимати предстала в прозрачном наряде

«Черная пантера»: Беременная невеста Тимати предстала в прозрачном наряде

, 22:12 Фото 229

Модель Анастасия Решетова выложила в сеть эффектный снимок.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова на своей странице в Instagram разместила эффектный снимок в прозрачном наряде. 23-летняя модель на фото позирует, положив руки на округлившийся живот. Под черной тканью угадываются фигура и стройные ноги девушки.

«Всегда вместе», — коротко озаглавила пост Анастасия Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подписчики модели поразились красоте невесты Тимати, находящейся в «интересном» положении и отметили, что девушка просто обворожительна.

«Потрясающе красивая девушка и фото»

«Какая красивая и эффектная, особенно с животиком»

«Черная пантера»

«Самая красивая фотосессия беременной, что я видела!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невеста Тимати перекрасилась в блондинку перед родами и стала похожа на Шишкову.

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