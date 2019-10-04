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  4. Михаил Кокляев уже придумал, как потратит гонорар после боя с Емельяненко — видео

Михаил Кокляев уже придумал, как потратит гонорар после боя с Емельяненко — видео

, 14:01 Видео 39

По словам тяжеловеса, общественность уже начала считать деньги, которых еще нет и давать советы.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail

Многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как потратит гонорар после боя с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Куда я дену гонорар от боя с Сашей?! Я хочу, чтобы у моих друзей все было хорошо, и чтобы враги стали моими друзьями», — написал Михаил Кокляев в своем посте.

40-летний спортсмен отметил, что общественность уже начала считать деньги, которых еще нет и давать советы о том, как ими распорядиться.

«Друзья, по поводу призовых денег. Кто-то уже начал их считать, а их еще и нету! Вот, советуют благотворительностью заняться. Когда мы желаем друг другу всех благ, это как?! Это же нормально. Я вот желаю всех благ моей семье, поэтому хочу перевезти свою семью из съемной квартиры в свое жилье», — сказал Михаил Кокляев в своем обращении.

Тяжеловес добавил, что часть от полученного гонорара действительно будет направлена на благотворительность. Михаил Кокляев отметил, что уже определился с тем, куда отдаст деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Емельяненко с Кокляевым устроили драку еще до официального боя.

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