  1. Пятый канал
  4. «Какая стать у вас и у Гришки»: Макеева выложила фото с конем

«Какая стать у вас и у Гришки»: Макеева выложила фото с конем

, 15:31 Фото 860

На снимке актриса в сиреневом платье запечатлена рядом со вставшим на дыбы жеребцом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с конем, вставшим на дыбы. Поклонники назвали снимок потрясающим.

«Есть ли что-то красивее этого большого и грациозного животного, что так недосягаемо и так красиво?», — подписала Макеева фотографию, добавив, что коня зовут Гришка.

На снимке актриса в сиреневом платье стоит посреди цветочного луга. Правую руку она держит на крупе, стоящего на задних ногах черного коня. Особую атмосферу фотографии придает золотой рассвет.

Instagram @makeevan

Поклонники актрисы были потрясены красотой снимка. Они отметили стать Анастасии и Гришки.

«Какая стать у вас и у Гришки»;

«Даже не знаю, кто красивее конь или вы? Офигительное фото!»

«У меня аж челюсть отвалилась от такой красоты. Пойду подбирать»;

«Потрясно. Я сначала подумала, что конь ненастоящий», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анастасия Макеева покорила фанатов образом восточной красавицы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

16:25
Видео: в сети обсуждают странный танец Садальского на радиостанции
16:05
Владимир Путин прибыл на Тамань
15:58
Задержанного сына топ-менеджера МТС увезли в больницу после суда
15:44
Певец из КЧР перекрыл дорогу ради съемок клипа на свою песню
15:31
«Какая стать у вас и у Гришки»: Макеева выложила фото с конем
15:18
Директора клиники, где умер актер Дмитрий Марьянов, отпустили под подписку

Сейчас читают

«Мои гены»: Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с сыном
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев