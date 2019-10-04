«Какая стать у вас и у Гришки»: Макеева выложила фото с конем

Актриса Анастасия Макеева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с конем, вставшим на дыбы. Поклонники назвали снимок потрясающим.

«Есть ли что-то красивее этого большого и грациозного животного, что так недосягаемо и так красиво?», — подписала Макеева фотографию, добавив, что коня зовут Гришка.

На снимке актриса в сиреневом платье стоит посреди цветочного луга. Правую руку она держит на крупе, стоящего на задних ногах черного коня. Особую атмосферу фотографии придает золотой рассвет.

Instagram @makeevan

Поклонники актрисы были потрясены красотой снимка. Они отметили стать Анастасии и Гришки.

«Какая стать у вас и у Гришки»;

«Даже не знаю, кто красивее конь или вы? Офигительное фото!»

«У меня аж челюсть отвалилась от такой красоты. Пойду подбирать»;

«Потрясно. Я сначала подумала, что конь ненастоящий», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анастасия Макеева покорила фанатов образом восточной красавицы.