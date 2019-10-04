«Какая стать у вас и у Гришки»: Макеева выложила фото с конем

Актриса Анастасия Макеева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с конем, вставшим на дыбы. Поклонники назвали снимок потрясающим.
«Есть ли что-то красивее этого большого и грациозного животного, что так недосягаемо и так красиво?», — подписала Макеева фотографию, добавив, что коня зовут Гришка.
На снимке актриса в сиреневом платье стоит посреди цветочного луга. Правую руку она держит на крупе, стоящего на задних ногах черного коня. Особую атмосферу фотографии придает золотой рассвет.
Поклонники актрисы были потрясены красотой снимка. Они отметили стать Анастасии и Гришки.
«Какая стать у вас и у Гришки»;
«Даже не знаю, кто красивее конь или вы? Офигительное фото!»
«У меня аж челюсть отвалилась от такой красоты. Пойду подбирать»;
«Потрясно. Я сначала подумала, что конь ненастоящий», — написали пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анастасия Макеева покорила фанатов образом восточной красавицы.