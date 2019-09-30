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  4. «Вы прекрасны»: Анастасия Макеева в восточном образе покорила фанатов — фото

«Вы прекрасны»: Анастасия Макеева в восточном образе покорила фанатов — фото

, 12:58 Фото 698

Актриса, по ее словам, готовится к спектаклю «Тысяча и одна ночь».

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева предстала перед поклонниками в новом образе восточной красавицы, заявив, что готовится к спектаклю «Тысяча и одна ночь». По словам подписчиков артистки в Instagram, перевоплощение получилось максимально правдивым, поскольку Макеева действительно похожа на девушку с востока.

«Немного солнца в этот дождливый день️. Или заявка на спектакль „Тысяча и одна ночь“», — подписала снимки актриса.

Instagram @makeevan

«Очень нравится образ! Люблю восточный стиль», — прокомментировал фотографии один из пользователей.

«Неожиданно, Анастасия. По-восточному. Вы прекрасны», — отметил другой.

«На такую красоту можно и больше, чем тысячу и одну ночь смотреть», — признался юзер.

«Ох, а где ваш султан?» — подшутил поклонник.

Анастасия Макеева, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за такие комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артистка вошла в море в прозрачном платье.

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