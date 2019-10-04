Звезда порносайта преподавала информатику в техникуме Кемерово

Звезда порносайта преподавала информатику в одном из кемеровских техникумов. Громкий скандал разразился в учебном заведении, когда студенты нашли на бескрайних просторах сети ролики для взрослых со своим педагогом в главной роли, сообщает РЕН ТВ.

Буквально на протяжении суток о «талантах» преподавателя узнал весь техникум. Как выяснилось, женщина была популярной в сети и имела большую армию поклонников. Количество просмотров видео с ее участием перевалило за полтора миллиона.

Несмотря на то, что преподаватель после поднятого шума с работы уволилась, студенты и педсостав вспоминают ее с похвалой — в работу уходила с головой и давала предмет грамотно.

Чем сейчас занимается и где работает женщина неизвестно. Ее мобильный телефон отключен и аккаунты в социальных сетях она удалила.

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