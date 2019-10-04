Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников

Учительница одной из школ Красноярска написала заявление в полицию из-за злой шутки учеников. Школьники выложили в сеть фото и видео непристойного содержание с героиней, которая похожа на 64-летнего педагога, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Пресс-секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева на своей странице в Facebook отреагировала на инцидент, отметив, что учащиеся своей выходкой «достигли дна».

« Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка „героини“ и видео действа. Учителю 64 года… », — говорится в сообщении.

Facebook / Евгения Сказка

В настоящий момент полиция разбирается в произошедшем.

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