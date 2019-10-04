Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников

Учительница одной из школ Красноярска написала заявление в полицию из-за злой шутки учеников. Школьники выложили в сеть фото и видео непристойного содержание с героиней, которая похожа на 64-летнего педагога, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Пресс-секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева на своей странице в Facebook отреагировала на инцидент, отметив, что учащиеся своей выходкой «достигли дна».
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В настоящий момент полиция разбирается в произошедшем.
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