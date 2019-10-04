  1. Пятый канал
  4. Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников

Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников

, 8:26 36

Школьники выложили в сеть непристойное фото и видеоролик, в котором героиня похожа на 64-летнего педагога.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Учительница одной из школ Красноярска написала заявление в полицию из-за злой шутки учеников. Школьники выложили в сеть фото и видео непристойного содержание с героиней, которая похожа на 64-летнего педагога, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Пресс-секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева на своей странице в Facebook отреагировала на инцидент, отметив, что учащиеся своей выходкой «достигли дна».

«Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка „героини“ и видео действа. Учителю 64 года…», — говорится в сообщении.

Facebook / Евгения Сказка

В настоящий момент полиция разбирается в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детский тренер в Магнитогорске потеряла работу из-за фото 18+ спустя 20 лет.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

8:48
Два кота чудом спаслись при пожаре в петербургской квартире
8:40
После 60 все только начинается: История успеха модели серебряного возраста Валентины Ясень
8:32
Фото задумчивой Веры Брежневой вызвало ажиотаж в сети
8:26
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
8:19
«У любого могут что-то найти»: Юрий Лоза о задержании Натальи Бочкаревой с наркотиками
8:10
«Зачем?» Стоцкая отказалась доказывать, что ее ребенок не от Киркорова

Сейчас читают

Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев