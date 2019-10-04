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  4. Инвалид из Ленинградской области пожал руку Шварценеггеру и подарил подарки

Инвалид из Ленинградской области пожал руку Шварценеггеру и подарил подарки

, 17:49 Эксклюзивное видео 12

Знаменитый актер, предприниматель и бывший губернатор Калифорнии участвует в SYNERGY GLOBAL FORUM 2019 в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Преданный фанат Арнольда Шварценеггера — инвалид Сергей Еремичев из Ленинградской области смог осуществить свою мечту. Он получил возможность встретиться со своим кумиром, пожать руку, подарить подарок и пригласить к себе домой, в интернат — в деревню Раздолье. Встречу организовала общественная организация «Перспектива» в рамках SYNERGY GLOBAL FORUM 2019, для участия в котором Шварценеггер приехал в Санкт-Петербург.

Как пишет 78.ru, на пресс-конференцию звезды Сергей пришел в футболке с фотографией актера. Почти всю жизнь он коллекционировал диски с фильмами, книги о своем кумире, одежду с его изображением и надеялся однажды увидеть собственными глазами.

«Мечта исполнилась. Встретился со Шварценеггером. В Голливуд хочу со Шварценеггером», — заявил Сергей после общения с «железным Арни».

Мужчина сфотографировался с Шварценеггером и подарил ему свой рисунок и керамическую чашку с блюдцем, которую сделал сам в гончарной мастерской.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Арнольд Шварценеггер прокомментировал предстоящий поединок между тяжеловесом Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Бой состоится 29 ноября в Москве.

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