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  4. «Любой способен победить»: Арнольд Шварценеггер о бое Кокляева и Емельяненко

«Любой способен победить»: Арнольд Шварценеггер о бое Кокляева и Емельяненко

, 14:26 Видео 64

Американский актер и политик-республиканец 4 октября впервые принимает участие в Synergy Global Forum в Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Американский актер и политик-республиканец Арнольд Шварценеггер в ходе участия в Synergy Global Forum в Петербурге в пятницу, 4 октября, прокомментировал 5-tv.ru предстоящий бой тяжеловеса Михаила Кокляева с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Во-первых, я не очень многое знаю о предстоящем поединке и о способностях, а также качествах атлетов. Но, в общем, я могу сказать, что любой из них способен одержать победу, в том числе и тяжеловес. Я желаю им удачи, прежде всего, и надеюсь, что бой станет по-настоящему зрелищным. Я люблю боевые искусства, в том числе и UFC, и бокс. Надеюсь, что смогу посмотреть этот бой», — сказал Арнольд Шварценеггер в ответ на вопрос корреспондента.

В рамках выступления на Synergy Global Forum Арнольд Шварценеггер рассказал аудитории, как заработал свой первый миллион, занимаясь бизнесом, а также поделился некоторыми рекомендациями, основываясь на личном опыте.

Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года.  В этом году форум проходит 4-5 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что галантный Шварценеггер в культурной столице показал себя настоящим джентльменом.

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