«Любой способен победить»: Арнольд Шварценеггер о бое Кокляева и Емельяненко

Американский актер и политик-республиканец Арнольд Шварценеггер в ходе участия в Synergy Global Forum в Петербурге в пятницу, 4 октября, прокомментировал 5-tv.ru предстоящий бой тяжеловеса Михаила Кокляева с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Во-первых, я не очень многое знаю о предстоящем поединке и о способностях, а также качествах атлетов. Но, в общем, я могу сказать, что любой из них способен одержать победу, в том числе и тяжеловес. Я желаю им удачи, прежде всего, и надеюсь, что бой станет по-настоящему зрелищным. Я люблю боевые искусства, в том числе и UFC, и бокс. Надеюсь, что смогу посмотреть этот бой», — сказал Арнольд Шварценеггер в ответ на вопрос корреспондента.

В рамках выступления на Synergy Global Forum Арнольд Шварценеггер рассказал аудитории, как заработал свой первый миллион, занимаясь бизнесом, а также поделился некоторыми рекомендациями, основываясь на личном опыте.

Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года. В этом году форум проходит 4-5 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что галантный Шварценеггер в культурной столице показал себя настоящим джентльменом.