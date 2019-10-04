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  4. Сергей Кириенко рассказал о нововведениях в конкурсе «Лидеры России» — видео

Сергей Кириенко рассказал о нововведениях в конкурсе «Лидеры России» — видео

, 20:39 Эксклюзивное видео 38

Помимо общего отбора участвовать в конкурсе можно будет по одному из трех специальных направлений.

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Фото, видео: ТАСС/ Никольский Алексей, 5-tv.ru

Некоммерческая организация «Россия страна возможностей» объявила старт уже третьего по счету конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Заявки будут приниматься до 23 часов 59 минут 27 октября.

«Главное отличие, что у нас впервые, помимо общего управленческого отбора, появляются еще три специальных направления. Кстати, участвовать можно будет и в общеуправленческом, и в каком-то одном — не в трех, а в одном», — пояснил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Специальные направления — это здравоохранение, наука, а также финансы и технологии.

По словам Кириенко, серьезная задача стоит перед министерством здравоохранения, которому предстоит отобрать на конкурсе лидеров, способных управлять медицинскими организациями. Министерству науки требуется около тысячи квалифицированных управленцев, способных возглавить научные и образовательные организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об «Уроке лидерства», который провел в Санкт-Петербургском университете информационных технологий один из победителей прошлых сезонов конкурса «Лидеры России» Денис Овчаров.

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