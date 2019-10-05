Более 150 детей эвакуированы из-за задымления в доме-интернате Якутии

158 воспитанников дома-интерната для умственно отсталых детей эвакуированы в связи с задымлением, которое произошло в подвальном помещении Государственного казенного учреждения Республики Саха, 5 октября, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Заведение располагается в Нерюнгринском районе в поселке Серебряный Бор.

На месте ЧП сейчас работают экстренные службы города. Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека сгорели при пожаре в Тольятти.