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  4. Более 150 детей эвакуированы из-за задымления в доме-интернате Якутии

Более 150 детей эвакуированы из-за задымления в доме-интернате Якутии

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Задымление произошло в подвальном помещении Государственного казенного учреждения Республики Саха.

Фото: Известия / Михаил Терещенко

158 воспитанников дома-интерната для умственно отсталых детей эвакуированы в связи с задымлением, которое произошло в подвальном помещении Государственного казенного учреждения Республики Саха, 5 октября, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Заведение располагается в Нерюнгринском районе в поселке Серебряный Бор.

На месте ЧП сейчас работают экстренные службы города. Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека сгорели при пожаре в Тольятти.

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