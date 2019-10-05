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  4. Четыре человека сгорели при пожаре в Тольятти

Четыре человека сгорели при пожаре в Тольятти

, 2:44 Эксклюзивное фото 14

Возгорание произошло в частном доме поздно вечером 4 октября.

Фото: 5-tv.ru

Жертвами страшного пожара в частном доме в Тольятти стали четыре человека. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло поздно вечером 4 сентября.

Уже 5 октября в 01. 52 спасатели ликвидировали пламя на площади в 40 квадратным метров.

Тела погибших огнеборцы обнаружили при разборе завалов.

Что стало причиной возгорания неизвестно. Личности погибших устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два кота чудом спаслись при пожаре в петербургской квартире. В доме № 53/3 по улице Боровой на втором этаже полностью выгорела квартира, где жила женщина с сыном. Жильцам дома удалось спастись, а вот кошки, находившиеся в горящем помещении, выбраться не смогли.

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