Четыре человека сгорели при пожаре в Тольятти

Жертвами страшного пожара в частном доме в Тольятти стали четыре человека. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло поздно вечером 4 сентября.

Уже 5 октября в 01. 52 спасатели ликвидировали пламя на площади в 40 квадратным метров.

Тела погибших огнеборцы обнаружили при разборе завалов.

Что стало причиной возгорания неизвестно. Личности погибших устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два кота чудом спаслись при пожаре в петербургской квартире. В доме № 53/3 по улице Боровой на втором этаже полностью выгорела квартира, где жила женщина с сыном. Жильцам дома удалось спастись, а вот кошки, находившиеся в горящем помещении, выбраться не смогли.