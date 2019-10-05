НастасьяТоргошьян: Самбурская проведет распродажу своих вещей

Анастасия Самбурская уже в седьмой раз устраивает благотворительный базар, собранные средства с которого будут потрачены на корм для животных в питомнике. На распродаже актриса лично будет продавать свои вещи и украшения. Об этом артистка рассказала в Instagram.

« Все вещи в неплохом состоянии, есть что-то совсем новое! Буду ждать новых людей и моих уже постоянных покупателей! С нас шампусик, конфетки, с вас — хорошее настроение и желание помочь », — сообщила знаменитость.

Instagram @samburskaya

Анастасия Самбурская отметила, что подписчикам не стоит в комментариях к посту писать фразы вроде «лучше бы детям помогла». Актриса заявила, что помогает всем, однако в этот раз — вещи распродаются именно в поддержку пушистых. Поклонники артистки пришли в восторг от замечательной идеи с благотворительным базаром для помощи братьям нашим меньшим. Фанаты оставили множество добрых сообщений знаменитости.

«Вы — большая умница! Спасибо, что есть такие добрые и чуткие люди как вы!»

«Лучшее вложение денег»;

«Бесконечное уважение»;

«Вы — огромная молодец!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе.