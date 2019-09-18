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«Простынь порвешь»: Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе

, 5:38 Фото 278

Звезда сериала «Универ» опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок. На нем актриса сидит на кровати в черном платье и туфлях.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Известная российская актриса Настасья Самбурская продолжает привлекать внимание поклонников сексуальными фотографиями. Фанаты восхищаются фигурой звезды, а недоброжелатели каждый раз находят новые поводы для критики.

На этот раз звезда сериала «Универ» сделала «постельное» фото, правда на снимке теледива позирует не в домашней пижаме, а в вечернем наряде: в черном платье с глубоким декольте, перчатках и туфлях. Последний элемент образа вызвал особенно много вопросов у подписчиков.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Instagram @samburskaya

В комментариях некоторые пользователи сочли, что Самбурская всеми способами старается привлечь к себе внимание.

«В туфлях на простыни? Простынь порвешь».

«В туфлях? Зачем, Настя?»

«Левая нога неестественно длинная… Фотошоп?»

«Ты прекрасна, как белорусская картошка», — шутили юзеры.

Впрочем, большинство поклонников остались в восторге от фотографии знаменитости. Они отметили, что Самбурская приняла очень соблазнительную позу, намеренно оголив выигрышную часть тела — ноги. Также внимание фанатов привлек взгляд звезды — пользователи признали его очень страстным.

«Роскошные ноги!»

«Шикарная женщина!»

«Какой страстный взгляд!»

«Сколько страсти!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать».

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