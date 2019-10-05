«Уф! После таких фото не заснешь!» Грудь Лободы произвела фурор в сети

Светлана Лобода настоящий провокатор для фанатов. Казалось бы, полуобнаженные снимки и видеоролики в дерзких сексуальных образах певицы давно должны были стать для подписчиков Instagram обыденностью. Однако поклонники артистки никак не перестанут удивляться соблазнительно откровенным выкрутасам кумира. На этот раз исполнительница опубликовала в соцсети снимок, на котором продемонстрировала идеальную грудь.

«Закончила спорт, иду спать. Ты спишь?» — подписала пост знаменитость, сопроводив его хэштегом #ПоВечерамЯмерзнуБезТебя.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы пришли в восторг от откровенного снимка и осыпали кумира комплиментами в комментариях с ног до головы. За несколько часов эротичная фотография набрала больше 50 тысяч отметок «мне нравится».

«После таких фото не заснешь!»

«Уф, Светик, теперь у меня точно будут сладкие сны!»

«Хорошее фото для спокойной ночи»;

«Вы просто огонь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода показала друга, с которым уже неделю не расстается ни днем, ни ночью.