  1. Пятый канал
  4. «Уф! После таких фото не заснешь!» Грудь Лободы произвела фурор в сети

«Уф! После таких фото не заснешь!» Грудь Лободы произвела фурор в сети

, 10:27 Фото 113

Певица опубликовала снимок, на котором во всей красе продемонстрировала подписчикам одно из главных своих достоинств.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода настоящий провокатор для фанатов. Казалось бы, полуобнаженные снимки и видеоролики в дерзких сексуальных образах певицы давно должны были стать для подписчиков Instagram обыденностью. Однако поклонники артистки никак не перестанут удивляться соблазнительно откровенным выкрутасам кумира. На этот раз исполнительница опубликовала в соцсети снимок, на котором продемонстрировала идеальную грудь.

«Закончила спорт, иду спать. Ты спишь?» — подписала пост знаменитость, сопроводив его хэштегом #ПоВечерамЯмерзнуБезТебя.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы пришли в восторг от откровенного снимка и осыпали кумира комплиментами в комментариях с ног до головы. За несколько часов эротичная фотография набрала больше 50 тысяч отметок «мне нравится».

«После таких фото не заснешь!»

«Уф, Светик, теперь у меня точно будут сладкие сны!»

«Хорошее фото для спокойной ночи»;

«Вы просто огонь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода показала друга, с которым уже неделю не расстается ни днем, ни ночью.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Последние новости

10:27
«Уф! После таких фото не заснешь!» Грудь Лободы произвела фурор в сети
10:19
Владельцев самокатов и гироскутеров хотят ограничить в скорости и местах для езды
10:00
#НастасьяТоргошьян: Самбурская проведет распродажу своих вещей
9:49
Восемь человек расстрелял мужчина в армянском Ванадзоре
9:37
Момент падения автокрана в Фонтанку попал на видео — водитель до последнего бежал рядом с машиной
9:35
«Ну, что за лапочка!» Лиза Галкина сделала папе забавный массаж — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 5 октября: Весы, доверяйте, но проверяйте!
Мужчины каких знаков зодиака больше всего соответствуют женским мечтам о «прекрасном принце»
«Мои гены»: Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с сыном

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев