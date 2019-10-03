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Лобода показала друга, с которым уже неделю не расстается ни днем, ни ночью

, 10:30 Фото 547

Время певица проводит вместе с саундпродюсером. Новый альбом должен выйти в ноябре.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Российская певица Светлана Лобода показала своим подписчикам в Instagram мужчину, с которым уже неделю проводит дни и ночи. Им оказался ее музыкальный продюсер Вадим Лисица.

«Знакомьтесь: мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер», — подписала Лобода совместное фото.

Instagram @lobodaofficial

Однако внимания подписчиков удостоилась не столько фотография и текст к ней, сколько хэштеги. В них певица указала, что новый альбом «на подходе» — должен выйти в ноябре.

«Свет, мы конечно все понимаем, но альбом уже на ноябрь переносится?»

«Уточни, пожалуйста: ноябрь какого года?»

«На всякий случай заскринила ваш пост, чтобы вы уже ничего не редактировали и не написали там #декабрь, например», — отреагировали пользователи в комментариях.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Лобода показала новорожденную дочь известного украинского дизайнера Лилии Литковской. Певица назвала ребенка «маленьким Буддой».

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