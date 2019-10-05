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В МЧС назвали самые защищенные от пожаров дома в России

, 18:42 Видео 71

В ведомстве объяснили, почему современные многоэтажки являются самыми безопасными для проживания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ТАСС /Пименов Роман, /Евгений Асмолов

Самыми защищенными от пожаров домами являются современные многоэтажки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт МЧС России.

Речь идет о многоквартирных жилых домах с высотой более десяти этажей. В них установлены системы удаления дыма, проложен противопожарный водопровод, а также есть незадымляемые лестничные клетки. За счет этих особенностей многоэтажки становятся самыми безопасными домами для проживания.

При этом жильцы должны уметь пользоваться всеми приспособлениями, обеспечивающими безопасность при возгорании в доме. Кроме того, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, и только тогда можно будет избежать последствий ЧП, подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 158 детей эвакуированы из-за задымления в доме-интернате Якутии.

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