«Скорее всего, девочка!» Семье Дмитрия Маликова предсказали скорое пополнение

Дмитрий Маликов может стать отцом в четвертый раз. Год назад певец удивил общественность новостью о появлении в его семье сына Марка. Малыша супружеской паре подарила суррогатная мама. В одном из недавних интервью музыкант заявил, что готов воспитывать еще одного ребенка. В том, что желание Маликова скорее всего осуществится, уверена известная столичная ясновидящая и таролог Галина Янко.

«Вижу, что пополнению в семье — быть. Случится это довольно скоро, в следующем году ребенок появится на свет. Для того, чтобы осуществить свою мечту, пара вновь прибегнет к услугам суррогатной матери. Родится, скорее всего, девочка», — цитирует гадалку сайт Дни.ру.

Галина Янко утверждает — после этого пополнений в семействе 49-летнего Дмитрия Маликова и его 56-летней жены Елены не будет. Однако, по словам, ясновидящей для счастья семейной паре больше детей и не нужно. Таролог уверена в том, что певец обожает свою супругу и наследников. Именно за доброту и искренность исполнителя, Вселенная одарит его всеми благами, в том числе и материальными, сообщает ведунья.

« Дмитрий Маликов с каждым днем становится все более счастливым человеком, ведь в карьере и в бизнесе его так же ждет только успех в ближайшее время» , — пророчит Галина Янко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Маликов признался, что хотел бы еще одного ребенка.