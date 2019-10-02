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«Это такое счастье»: Маликов признался, что хотел бы еще одного ребенка

, 7:11 53

У музыканта трое детей, младшему Марку еще не исполнилось двух лет.

Фото: Instagram @dmitriy_malikov

Дмитрий Маликов не хочет отставать от Сергея Лазарева и был бы рад рождению еще одного ребенка. В этом певец признался в интервью интернет-порталу Дни.ру.

«Это такое счастье, конечно, не хочу ничего загадывать, но был бы не против. Хотя, я ведь уже дедушка! У моей старшей 34-летней дочери Ольги (приемной — Прим. ред.) уже двое малышей», — сказал артист.

Instagram @dmitriy_malikov

Вместе с Ольгой у 49-летнего Дмитрия и его 55-летней жены Елены трое детей. 19-летняя Стефания учится на третьем курсе МГИМО, а младшему Марку всего год и восемь месяцев, но буквально через несколько месяцев мальчик может начать свою артистическую карьеру. Знаменитый папа уже придумывает совместный с сыном номер для своего юбилейного концерта.

«Он уже пытается говорить и даже играть на фортепиано, хотя немного стесняется»— с гордостью рассказал Маликов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, оказалось, что певец Сергей Лазарев целый год скрывал от публики рождение дочери Анны, все знали только о четырехлетнем сыне Никите. Матерью детей называют 32-летнюю Анну Белодедову.

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