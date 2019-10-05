Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова в своем аккаунте в Instagram показала подписчикам свой стремительно растущий живот. 23-летняя модель, продолжая рассказывать пользователям сети о самочувствии, отметила, что еще в августе он не был таким большим и выложила две фотографии для сравнения в одном и том же наряде.

«18 недель/38недель. В августе писала, что животик у меня небольшой получается в отличие от плода. Но, как вы и прогнозировали, стремительный рост пришелся именно на последний месяц. Не по дням, а по часам, как говорится», — написала под публикацией Анастасия Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подписчики знаменитости отметили, что беременность ей к лицу. В комментариях фолловеры пожелали девушке легких родов и оставили, по традиции, комплименты.

«Легких родов вам, милая»;

«Беременность очень красит»;

«Анастасия, вы с каждым месяцем все красивее и красивее»;

«Легких вам родов! Здоровья вам и вашему малышу! Вы, как и беременная, и до беременности идеальная красавица!» — написали поклонники Решетовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова загадала загадку фанатам, что изменилось в ее внешности.