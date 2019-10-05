Сотрудники петербургского отделения интернет-магазина Ozon объявили забастовку из-за ухудшений условий оплаты и труда, сообщает телеканал «78». Отмечается, что причиной стачки стали ухудшения условия оплаты и труда.

Около 50 работников собрались на центральном складе Ozon на проспекте Обуховской Обороны и ждут от руководства выполнения заявленных требований. Сотрудники интернет-магазина отмечают, что в противном случае клиенты не получат свои заказы.

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Пользователи социальных сетей отмечают, что стачка работников Ozon, предположительно, длится уже не один день. Задержка по выдаче заказов составляет около трех суток.

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