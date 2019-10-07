Абстиненция человечества: Кто и зачем подсаживает людей на антидепрессанты

Россия столкнулась с серьезной проблемой. Граждане стали массово подсаживаться на антидепрессанты. Мы тратим на них миллиарды рублей. Никто не спорит, многим людям нужна помощь. Депрессия уже давно стала бичом мирового масштаба. Но под эту сурдинку борьбы с недугом фармацевтические компании подсовывают нам миф о том, что такие лекарства жизненно необходимы. Это ведь так просто — одна таблетка — и все проблемы ушли.

Но ученые доказали, что только в 30% случаев препараты дают положительный эффект. Причем для закрепления результата предприимчивые лекари готовы выписывать вам настоящий коктейль из пилюль и таблеток. А там уже возможны необратимые последствия. От галлюцинаций до перехода на настоящие наркотики.

Сегодня мы продолжаем наш цикл под названием «Абстиненция человечества» и представляем вторую серию. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе увидел, как легко можно подсадить здоровых людей на антидепрессанты, а еще узнал, кому это нужно?

Антидепрессанты на завтрак, обед и ужин. У всех, кто подсел на «таблетки радости» выбор большой: тут и первое, и второе и транквилизатор вместо компота.

«Это реально, как наркомания, когда ты просто грубо говоря наедаешься этих таблеток они тебе снижают напряжение. А на фоне этого ничего не происходит. Ты наешься транквилизатора, а потом из этого состояния выходишь, и тебе так же плохо», — говорит Александра Вест.

Александра тяжело пережила гибель близких, в 18 лет ей прописали антидепрессанты к 25-ти девушка при росте 180 сантиметров весила 50 килограммов, постоянно была замкнута, почти ни с кем не общалась. Депрессия может и ушла, но ей на смену пришла всепоглощающая апатия. Все знакомые были уверены, что у нее проблемы с наркотиками.

«Я не могла это бросить. Я была не я. Вот эти препараты, а я на фоне них какой-то человек более спокойный, которому все наплевать, а я хочу эмоции какие-то испытывать. Радость жизни, а не под допингом пребывать», — рассказывает Александра Вест.

Она чудом смогла избавиться от зависимости, но как только в жизни случается неприятность, рука по-прежнему уже рефлекторно тянется к аптечке с универсальным ответом на все вопросы. Наталья пытается справиться с паническими атаками.

«Следующим препаратом стал *****. На нем я сидела полгода и, не получив никакого эффекта, снова обратилась к врачу. Мне выписали ******. На нем я сидела меньше месяца», — говорит Наталья Якушина.

Рабочий день Полины тоже начинается с таблетки вроде как для устранения тревоги и приведения нервов в порядок. Девушка работает парикмахером. Но у нее сильнейшая аллергия на краски для волос

«Работать я не могла. У меня все было в каких-то корках. Химические ожоги. Я понимала, что в моей профессии я далеко не уйду. Либо потеряю руки, либо профессию», — делится Полина Романова.

Вместо того что бы искать лечение, врачи выписали универсальное лекарство — антидепрессанты. Теперь нейродермит ее не беспокоит, как и все остальное. Этих женщин объединяет не только пристрастие к «психотропам», ни у одной из них нет официального диагноза — депрессия.

«Вы же не будете принимать антибиотики, если у вас нет пневмонии. Вот точно также, антидепрессанты — это не лекарства от плохого настроения. Это лекарства от заболевания, которое называется депрессия. Заболевание не такое уж часто встречающееся. Плохое настроение бывает у каждого. Депрессия — это какие проценты от популяции», — говорит профессор кафедры наркологии, психиатр-нарколог Евгений Крупицкий.

Развод, смерть родственника, неудачи на работе, все это может выбить из колеи. Огорчаться — это нормально, говорят специалисты и не повод сразу глотать таблетки. Но следуя моде, расстроенные идут к психотерапевтам, те в свою очередь не тратят время на беседы, а просто подписывают рецепт на легальный допинг.

«Надо работать с горем, надо чтобы человек научился с ним справляться. Это удел психотерапии, а не антидепрессантов», — считает психиатр, доктор медицинских наук Юрий Поляков.

Купить антидепрессанты сегодня можно только по рецепту, но кажется получить его может любой желающий.

«Внутренний мир человека, стоящего перед нами. Что мы знаем о нем? Все что нам остается, доверять словам, и оценивать внешний вид собеседника. Я счастлив! Психическими расстройствами не страдаю. Но это слова. Достаточно сменить костюм на более мрачный, нахмурить брови, и добавить рукам тремор, и вот перед нами персонаж, не справляющийся с тяжелыми душевными страданьями. Случайного прохожего я может и смогу провести, а хватит ли моих более чем скромных актерских способностей что бы обрести вокруг пальца психиатра, профессионального „душеведа“, который должен с первого взгляда отлучить симулянта от пациента», — поясняет корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе.

Банальной истории о неразделенной любви хватило. Мою хлипкую легенду даже не проверяют. Следует пара стандартных вопросов и платный прием окончен.

«Я могу вам выписать лекарства, дать то что вам немного поможет. Я посмотрю свои бланки рецептов, и посмотрю какие лекарства можно выписать», — говорит врач.

«Депрессии врач не выявил, несмотря на это у меня в руках два рецепта, один на антидепрессант, второй на сильнейший транквилизатор. Прием стоил две с половиной тысячи. О побочных эффектах, ни слова, а среди них — нарушения со стороны центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, дисфункция половой сферы и аллергические реакции вплоть до анафилактического шока», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе.

Смог ли я обмануть специалиста. Или он был заинтересован в том, чтобы выписать эти рецепты. Эксперты склоняются к мнению, что в выигрыше в таких ситуациях, и распорядители таблеток, и конечно их производители.

«Каждый врач который выписывает эти вещества, получает за это откат или премию от этих компаний. Сейчас они пытаются выработать платформу как блокчейн, чтобы видеть, какой врач выписал рецепт, чтобы именно этот врач получил вознаграждение», — считает адвокат Александр Трещев.

В это легко поверить. Бизнес на чужом горе — прибыльный. Судя по данным аналитиков, приукрасить жизни с помощью «психотропов» стараются многие. Фармацевтический рынок сегодня находиться в упадке. Но есть буквально золотой сегмент — антидепрессанты.

«Они растут на 14% в рублях, а сам фармацевтический рынок растет всего лишь 5%. Практически в три раза рост потребления антидепрессантов опережает рост потребления лекарственных препаратов по стране», — говорит генеральный директор аналитического агентства Сергей Шуляк.

За первую половину 2019-го россияне купили упаковок легальной эйфории на три миллиарда рублей. За весь прошлый год — эта сумма составила чуть больше четырех. Ситуация пугающая, в Америке опиатному кризису предшествовало повальное увлечение антидепрессантами. В России нулевая толерантность к наркотикам, но те, кто попал в ловушку платной эйфории, сетуют: их фармацевтическое меню уже не устраивает, препараты слабоваты, нужно что-то покрепче.

«Даже если бы это случилось нелегально, я бы все равно купила препарат и попробовала, потому что моя ситуация доходит до отчаяния», — говорит Наталья Якушина.

И на жалости к таким людям можно добиться многого. Все громче со всех сторон звучат призывы идти в ногу со всем просвещенным цивилизованным западом, ведь у них, говорят и медицина лучше и препараты эффективнее. Но что будет дальше не сложно представить.

Вслед за США и Европой в Грузии прогремел легалайз, к клубящемуся над ней дыму уже принюхивается Украина, и его все активнее сносит в сторону России. Ведь именно производство марихуаны сейчас самый быстрорастущий бизнес, приносящий баснословную прибыль сотням людей в мире, и калечащий жизни миллионов. Громкие истории успеха из кремниевой долины и рядом не стояли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США ежегодно умирает от лекарств 70 тысяч жителей.