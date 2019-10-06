Популярный российский блогер Анастасия Квитко проводит уикенд во Флориде в городе Майами. Модель опубликовала в Instagram очередное провокационное видео, на котором во всей красе продемонстрировала свои пышные формы. Звезда соцсетей отдыхает на белоснежной яхте, однако ее подписчикам нет дела до декораций — фанатам важны лишь красота и соблазнительные изгибы их кумира.

«Русская Кардашьян» позирует на кадрах в ярком цветном купальнике, белой короткой юбочке, едва прикрывающей «пятую точку», солнцезащитных очках в розовой оправе и крупных серьгах. Шикарное тело и идеальный бюст звезды в очередной раз привели поклонников модели в неописуемый восторг.

24-летняя уроженка Калининграда Анастасия Квитко приобрела популярность и любовь более десяти миллионов подписчиков благодаря своим выдающимся формам и пикантным фотографиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» покрутилась перед камерой в облегающем комбинезоне — видео.