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  4. «Русская Кардашьян» показала пышные формы в мини-бикини на яхте — видео

«Русская Кардашьян» показала пышные формы в мини-бикини на яхте — видео

, 11:11 Видео 769

Блогер Анастасия Квитко покрасовалась перед камерой в откровенном купальнике во время уикенда в жарком Майами.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Популярный российский блогер Анастасия Квитко проводит уикенд во Флориде в городе Майами. Модель опубликовала в Instagram очередное провокационное видео, на котором во всей красе продемонстрировала свои пышные формы. Звезда соцсетей отдыхает на белоснежной яхте, однако ее подписчикам нет дела до декораций — фанатам важны лишь красота и соблазнительные изгибы их кумира.

«Русская Кардашьян» позирует на кадрах в ярком цветном купальнике, белой короткой юбочке, едва прикрывающей «пятую точку», солнцезащитных очках в розовой оправе и крупных серьгах. Шикарное тело и идеальный бюст звезды в очередной раз привели поклонников модели в неописуемый восторг.

24-летняя уроженка Калининграда Анастасия Квитко приобрела популярность и любовь более десяти миллионов подписчиков благодаря своим выдающимся формам и пикантным фотографиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» покрутилась перед камерой в облегающем комбинезоне — видео.

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