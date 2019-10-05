Российская модель Анастасия Квитко на своей странице в Instagram в разделе сторис опубликовала свежий видеоролик, на котором позирует, крутясь перед камерой в облегающем белом комбинезоне.

24-летняя девушка в темное время суток стоит на балконе высотки на фоне двух небоскребов и демонстрирует фанатам свою фигуру с пышными формами. В начале видео «русская Кардашьян» стоит к объективу лицом, а ближе к концу поворачивается спиной, делая акцент на объемной пятой точке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Квитко опубликовала в Instagram новые провокационные кадры в купальниках. В сторис дива демонстрирует формы, поглаживая себя, а на снимке позирует в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом.