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  4. «Русская Кардашьян» покрутилась перед камерой в облегающем комбинезоне — видео

«Русская Кардашьян» покрутилась перед камерой в облегающем комбинезоне — видео

, 19:29 Видео 404

Модель Анастасия Квитко продолжает «подкармливать» фанатов своими пышными формами.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко на своей странице в Instagram в разделе сторис опубликовала свежий видеоролик, на котором позирует, крутясь перед камерой в облегающем белом комбинезоне.

24-летняя девушка в темное время суток стоит на балконе высотки на фоне двух небоскребов и демонстрирует фанатам свою фигуру с пышными формами. В начале видео «русская Кардашьян» стоит к объективу лицом, а ближе к концу поворачивается спиной, делая акцент на объемной пятой точке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Квитко опубликовала в Instagram новые провокационные кадры в купальниках. В сторис дива демонстрирует формы, поглаживая себя, а на снимке позирует в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом.

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