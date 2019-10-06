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  4. Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите

Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите

, 12:51 492

Предполагаемый злоумышленник задержан, ведется следствие.

Фото: www.globallookpress.com

Жуткое убийство расследует полиция Читы. Как пишет портал Чита.ру со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД, преступление было совершено в жилом комплексе «Читинка».

По предварительным данным, в субботу, 5 октября, в одной из квартир 15-этажного дома, мужчина убил 19-летнюю девушку. Дождавшись ночи, злоумышленник расчленил тело своей жертвы и выбросил его из окна с 12-го этажа. Утром играющие рядом с домом дети нашли отрезанную голову девушки. 

Приехавшие на вызов сотрудники полиции, выломав дверь съемной квартиры, задержали предполагаемого убийцу. Останки несчастной были обнаружены на козырьке дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Набережных Челнах мужчина зарезал друга, расчленил его тело, а голову выбросил в реку.

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