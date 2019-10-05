Мужчина отрезал приятелю голову и выкинул ее в реку в Набережных Челнах

Жуткое убийство произошло в Набережных Челнах. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на местные газеты, житель поселка Сидоровка, обидевшись на своего друга убил его, расчленил тело и вывез останки за пределы города, а голову выбросил в протекающую рядом реку Шильну.

О пропаже сына в полицию сообщила 82-летняя мать убитого. Женщина рассказала, что в день исчезновения мужчина должен был встретиться со своим другом.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что указанный день мужчины устроили застолье, в ходе которого произошел конфликт. Обидевшийся на друга хозяин квартиры схватился за нож и несколько раз ударил им своего гостя. От полученных ран 53-летний житель Челнов скончался.

На этом кровавая драма не закончилась. Хозяин квартиры расчленил тело погибшего друга и вывез его за город.

Следователи ведут расследование данного уголовного дела, подозреваемый в жестоком убийстве арестован на два месяца.

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