Подполковника Росгвардии обвинили в содействии криминальному авторитету

Экс-сотрудники СОБР «Булат» Московской области написали письмо руководству Следкома, Росгвардии, генеральной прокуратуры, ФСБ и в Администрацию президента, в котором попросили организовать проверку деятельности своего бывшего непосредственного начальника — подполковника Алексея Касьяна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

В письме бывшие нацгвардейцы утверждают, что Касьян якобы был одним из участников стрельбы у ресторана Elements в центре Москвы в 2015 году. (имеются в виду события, повлекшие за собой гибель двух человек, еще четверо тогда пострадали. Перестрелка была устроена группировкой криминального авторитета Шакро Молодого (он же Захарий Калашов), когда хозяйка ресторана отказалась отдавать затребованные бандитами деньги — Прим. ред.).

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Сослуживцы экс-руководителя СОБР «Булат» отмечают, что присутствие Касьяна у ресторана во время разборки зафиксировали камеры наружного наблюдения, однако подполковник смог избежать наказания и продолжает службу в правоохранительных органах.

В обращении сказано, что Касьян пользуется покровительством своих руководителей и не прекратил преступать закон — у него есть целая команда, которая помогает криминальным личностям в решении их проблем. По утверждению бывших собровцев, Касьян продолжает поддерживать тесный контакт с Шакро Молодым, находящимся в заключении.

РЕН ТВ сообщает, что в ответ на письмо экс-сотрудников СОБР «Булат», Росгвардия инициировало проверку. Официальной информации пока нет.

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