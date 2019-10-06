Самозанятые граждане по всей России смогут начать вести бизнес по льготной налоговой ставке

Бисероплетение и ремонт бижутерии — это вам не хобби домохозяйки, а собственное прибыльное дело. Правда, пока в нем занята только сама владелица, поэтому как только Анастасия узнала о том, что может стать самозанятой, она закрыла свое ИП.

«Более того, вчера прозвучало, что один очень крупный интернет-ритейлер стал работать с самозанятыми. То есть раньше были только ИП и ООО. Поэтому, я считаю, что мы сейчас вполне на равных правах с индивидуальными предпринимателями», — считает Анастасия Климанова, самозанятый предприниматель.

Уже в следующем году государство планирует программу льготного кредитования для таких, как Анастасия Климанова, под 8,5%, квоты в госзакупках и доступ к бизнес-навигатору. Закон уже согласовывается. Правда, пока налог на профессиональный доход самозанятые могут оформить только в Москве, а еще в Московской, Калужской областях и республике Татарстан.

Специальный налоговый режим действует пока в четырех субъектах РФ. А сам эксперимент начался 1 января текущего года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и продлится еще десять лет.

Федеральная налоговая служба уже назвала эксперимент удачным. Ведь, только за девять месяцев в нем зарегистрировались 220 тысяч самозанятых.

«Мы дали гражданам простой и удобный способ платить налоги. То, чего не было раньше. Все сделано максимально просто и комфортно. Взаимодействие происходит по средствам мобильного приложения. Не нужно ходить в налоговую инспекцию. Все расчеты налоговая делает самостоятельно за налогоплательщика», — рассказывает Владимир Мальцев, заместитель начальника управления оперативного контроля.

Легально вести бизнес и получать доход от подработок самозанятые могут по льготной налоговой ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими и получить разовый вычет в десять тысяч рублей. Правда, воспользоваться такой «малиной» могут только те предприниматели, у которых нет наемных работников, а ежегодный доход не превышает два миллиона 400 тысяч рублей.

«Смысл этого режима ни в коем случае не карательный. И каких-то специальных мер для условных нарушителей не предполагается. Речь идет о том, что он должен стимулировать граждан к занятию своим делом», — говорит Вадим Живулин, заместитель министра экономического развития.

Министерство экономического развития готовит законопроект, который позволит регионам самостоятельно принимать решения по введению режима для самозанятых граждан уже со следующего года. Не исключено, что число участников нового проекта увеличится в разы и налог на профессиональный доход станет доступен и в других субъектах нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России освободили от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) несколько категорий населения.