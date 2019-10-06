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Стали известны нетипичные симптомы рака

, 20:58 148

Телеведущий, врач Александр Мясников призвал каждого внимательно относится к любым изменениям на теле.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Известный телеведущий, врач Александр Мясников назвал нехарактерные признаки онкологии на ранней стадии и призвал внимательно отнестись к ряду изменений на своем теле, которые могу быть сигнализировать о факторах риска, пишет «Экономика сегодня».

В частности, следует незамедлительно пройти обследование, если у человека появились необычные припухлости, узлы, деформация на любом участке кожи, изменение в работе кишечника и кровь в моче и стуле, необычный кашель с осиплостью и изменением голоса.

Также об онкологии могут свидетельствовать беспричинный зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью (кожное заболевание, характеризующееся темными, бархатистыми пигментными пятнами в крупных складках кожи — Прим.ред.), а также ихтиоз («рыбья чешуя»).

Ранее Александр Мясников рассказал, какие заболевания врач может диагностировать по походке.

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