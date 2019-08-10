Какие заболевания врач может диагностировать по походке?

Здоровый человек ходит легко и ровно. А если при ходьбе возникают какие-либо сложности, это говорит о проблемах со здоровьем. И опытный специалист может определить некоторые заболевания, глядя на походку пациента, считает известный врач Александр Мясников.

Так, по его словам, если при нормальном темпе ходьбы у человека наблюдается так называемая перемежающаяся хромота (когда от боли в ногах он прихрамывает, вынужден периодически останавливаться и отдыхать), это скорее всего свидетельствует об атеросклерозе — опасном заболевании сосудов ног. Без должного лечения оно может привести даже к ампутации.

Шаркающая походка может свидетельствовать о проблемах в позвоночнике и центральной нервной системе, мелкие шашки — о проблемах в коленях или бедрах, а иногда и о болезни Паркинсона. Если человек подволакивает ногу, вероятнее всего он перенес инсульт, а если ходит на полусогнутых колесом ногах, у него может быть остеоартрит.

«Можно сказать, что темп ходьбы и количество шагов в минуту говорят о продолжительности жизни», — цитирует доктора Мясникова «Экономика сегодня».

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