  1. Пятый канал
  4. Какие заболевания врач может диагностировать по походке?

Какие заболевания врач может диагностировать по походке?

, 13:47 5

Здоровый человек ходит легко и ровно. А если при ходьбе возникают какие-либо сложности, это говорит о проблемах со здоровьем, некоторые из них опытный специалист может определить.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Daniel Karmann

Здоровый человек ходит легко и ровно. А если при ходьбе возникают какие-либо сложности, это говорит о проблемах со здоровьем. И опытный специалист может определить некоторые заболевания, глядя на походку пациента, считает известный врач Александр Мясников.

Так, по его словам, если при нормальном темпе ходьбы у человека наблюдается так называемая перемежающаяся хромота (когда от боли в ногах он прихрамывает, вынужден периодически останавливаться и отдыхать), это скорее всего свидетельствует об атеросклерозе — опасном заболевании сосудов ног. Без должного лечения оно может привести даже к ампутации.

Шаркающая походка может свидетельствовать о проблемах в позвоночнике и центральной нервной системе, мелкие шашки — о проблемах в коленях или бедрах, а иногда и о болезни Паркинсона. Если человек подволакивает ногу, вероятнее всего он перенес инсульт, а если ходит на полусогнутых колесом ногах, у него может быть остеоартрит.

«Можно сказать, что темп ходьбы и количество шагов в минуту говорят о продолжительности жизни», — цитирует доктора Мясникова «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние здоровья 88-летнего экс-президента СССР Михаила Горбачева оценивают как очень плохое.

Читайте также

+21° Днём +22°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Последние новости

13:47
Какие заболевания врач может диагностировать по походке?
13:31
«Кладбищенская энергетика»: Фото со сфинксом в Петербурге разрывает семейные узы
13:15
Узница Освенцима пригласила 400 родственников на свой 104-й день рождения к Стене Плача
12:59
Два самолета за один час совершили экстренную посадку в шведском Мальмё
12:45
«Это неизлечимо»: Седокова рассказала об отдыхе вдали от детей
12:31
В Тюмени мужчина во время задержания начал стрелять в сотрудников Росгвардии

Сейчас читают

«Помешан на деньгах»: Суханкина ответила на обвинение в 12-миллионном долге
«Самая горячая девушка планеты»: «Австралийская Кардашьян» показала фото в топе
«Само совершенство!»: Дарья Мороз ждет наступления лета у бассейна

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги