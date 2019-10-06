Милонов в телеэфире сравнил популярность Бузовой с запущенным сифилисом

Известный своей яростной борьбой за нравственную чистоту депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире одного из федеральных телеканалов сравнил популярность Ольги Бузовой запущенной формой сифилиса.
Впрочем, депутат считает, что у артистки еще есть шанс «жить нормальной жизнью», и посоветовал Ольге выйти замуж. Но только не «на камеру», а по-настоящему.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталий Милонов заступился за Ксению Собчак, которую критиковали за скандальный откровенный танец невесты на свадьбе с Константином Богомоловым.