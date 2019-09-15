Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов вступился за Ксению Собчак после ее откровенного танца на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. В интервью URA.RU народный избранник оправдал поступок телеведущей, отметив, что не находит в нем ничего особенного.
Парламентарий не считает, что светская львица каким-то образом оскорбила чувства верующих, в чем уверены некоторые православные активисты. По их мнению, Собчак «поиздевалась над таинством исповеди». Участники «Национал-консервативного движения» попросили генерального прокурора РФ Юрия Чайку провести проверку по данному факту.
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Политик уверен, что Константин Богомолов способен оказать положительное влияние на Ксению Собчак. Виталий Милонов даже готов дать новоиспеченному супругу журналистки дельный совет при необходимости.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием.