Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов вступился за Ксению Собчак после ее откровенного танца на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. В интервью URA.RU народный избранник оправдал поступок телеведущей, отметив, что не находит в нем ничего особенного.

Парламентарий не считает, что светская львица каким-то образом оскорбила чувства верующих, в чем уверены некоторые православные активисты. По их мнению, Собчак «поиздевалась над таинством исповеди». Участники «Национал-консервативного движения» попросили генерального прокурора РФ Юрия Чайку провести проверку по данному факту.

« А что такого необычного сделала Ксения Анатольевна в этот раз? Если бы она в бальном платье станцевала танго — это было бы необычно. Не надо сходить с ума, пожалуйста. Чего мы хотим добиться? Чтобы Ксении Анатольевне стало стыдно? Это вряд ли случится », — считает Виталий Милонов.

Политик уверен, что Константин Богомолов способен оказать положительное влияние на Ксению Собчак. Виталий Милонов даже готов дать новоиспеченному супругу журналистки дельный совет при необходимости.

« У Ксении есть Константин, пусть он решает. А если Константину надо будет поговорить, пускай приходит, не откажу, дам совет, расскажу, как и что надо, наставим на путь, а так думаю, сам справится — не дурак », — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием.