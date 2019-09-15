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  4. Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей

Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей

, 14:01 296

Депутат Госдумы РФ оправдал эротический танец новобрачной, заявив, что не видит в нем ничего особенного.

Фото: ТАСС / Дмитрий Буланов

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 53

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов вступился за Ксению Собчак после ее откровенного танца на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. В интервью URA.RU народный избранник оправдал поступок телеведущей, отметив, что не находит в нем ничего особенного.

Парламентарий не считает, что светская львица каким-то образом оскорбила чувства верующих, в чем уверены некоторые православные активисты. По их мнению, Собчак «поиздевалась над таинством исповеди». Участники «Национал-консервативного движения» попросили генерального прокурора РФ Юрия Чайку провести проверку по данному факту.

«А что такого необычного сделала Ксения Анатольевна в этот раз? Если бы она в бальном платье станцевала танго — это было бы необычно. Не надо сходить с ума, пожалуйста. Чего мы хотим добиться? Чтобы Ксении Анатольевне стало стыдно? Это вряд ли случится», — считает Виталий Милонов.

Политик уверен, что Константин Богомолов способен оказать положительное влияние на Ксению Собчак. Виталий Милонов даже готов дать новоиспеченному супругу журналистки дельный совет при необходимости.

«У Ксении есть Константин, пусть он решает. А если Константину надо будет поговорить, пускай приходит, не откажу, дам совет, расскажу, как и что надо, наставим на путь, а так думаю, сам справится — не дурак», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 53
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