«Растолстела?» Чехова предложила устроить дебаты по поводу собственной фигуры

Популярная телеведущая Анфиса Чехова предложила устроить в Instagram так называемые дебаты по поводу своей фигуры. Светскую львицу развеселило, что подписчики в комментариях под одним из постов никак не могли определиться, располнела ли она.

«Вчера после моего фото в костюме в комментариях разыгрались настоящие дебаты. Мои дорогие подписчики не могли определиться, то ли костюм полнит, то ли я растолстела. Предлагаю продолжить тему, посмотрев это видео», — написала Чехова.

Пользователи соцсети, в свою очередь, и впрямь начали угадывать размер одежды, которую носит телеведущая.

«Размер однозначно 46/48. И никуда от этого не убежишь. На каждый товар есть свой купец», — заявил один из юзеров.

«Точно не 44-й, 48-й где-то. Но вам вполне гармонично», — добавил другой.

«Поправилась немного, но это, к сожалению, вечная борьба», — посетовала подписчица.

«48-й, а может даже и 50-й», — продолжил «угадывать» еще один пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфису Чехову назвали косолапой.