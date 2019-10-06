«Слегка косолапа, но не лишена обаяния»: Анфиса Чехова показала брендовый костюм

Анфиса Чехова опубликовала в Instаgram снимки и видео с рекламной фотосессии. Однако, наверняка, уже тысячу раз пожалела об этом. На кадрах актриса предстала в одноцветном бордовом брючном костюме, подвязанном на талии ремешком, и серых туфлях-лодочках. По мнению подписчиков, наряд артистке абсолютно не подходит, а только подчеркивает наличие лишних килограмм и заметную косолапость.

« Слегка косолапа, но не лишена обаяния. Работа занесла меня в алтуфьевский магаз. А жизнь-то здесь кипит. Предчувствуя ваши вопросы о моем костюме, а он реально нереальный!» — иронично подписала пост знаменитость.

Instagram @achekhova

Подписчики набросились на Анфису Чехову в комментариях с негативными язвительными сообщениями.

«Думала, вы худее!»

«Я вас не узнала!»

«Костюм полнит»;

«Вы поправились!» — написали злопыхатели.

Однако истинные поклонники Анфисы Чеховой не позволили обижать кумира и тут же вступились за артистку в комментариях. Многие отметили, что звезда выглядит полнее исключительно из-за плохой работы фотографа и неудачных ракурсов. А косолапость знаменитости — крутая «фишка».

«Выглядите сногсшибательно!» — утверждает фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова рассказала поклонникам о нелегком труде телевизионной звезды.