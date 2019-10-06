«Слегка косолапа, но не лишена обаяния»: Анфиса Чехова показала брендовый костюм

Анфиса Чехова опубликовала в Instаgram снимки и видео с рекламной фотосессии. Однако, наверняка, уже тысячу раз пожалела об этом. На кадрах актриса предстала в одноцветном бордовом брючном костюме, подвязанном на талии ремешком, и серых туфлях-лодочках. По мнению подписчиков, наряд артистке абсолютно не подходит, а только подчеркивает наличие лишних килограмм и заметную косолапость.
«
Подписчики набросились на Анфису Чехову в комментариях с негативными язвительными сообщениями.
«Думала, вы худее!»
«Я вас не узнала!»
«Костюм полнит»;
«Вы поправились!» — написали злопыхатели.
Однако истинные поклонники Анфисы Чеховой не позволили обижать кумира и тут же вступились за артистку в комментариях. Многие отметили, что звезда выглядит полнее исключительно из-за плохой работы фотографа и неудачных ракурсов. А косолапость знаменитости — крутая «фишка».
«Выглядите сногсшибательно!» — утверждает фолловер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова рассказала поклонникам о нелегком труде телевизионной звезды.