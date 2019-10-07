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Какой смартфон считается лучшим в мире

, 6:39 Видео 2

Исследователи авторитетного издания Consumer Reports выявили очевидного лидера на рынке в 2019 году.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

Лучшим смартфоном в мире на данный момент является выпущенный в сентябре iPhone 11 Pro Max. К такому выводу пришли исследователи издания Consumer Reports.

Отмечается, что от своих предшественников новинка Apple отличается более длительным временем автономной работы, улучшенной камерой, более прочным материалом корпуса и процессором A13 Bionic.

При этом обладателям iPhone 2018 года — iPhone XR, XS и XS Max — в Consumer Reports не советуют торопиться со сменой смартфона, поскольку названые улучшения не стоят того, чтобы тратить лишние деньги.

Кроме того, в 2020 году Apple планирует выпустить устройства с поддержкой 5G, на покупку которых раскошелиться точно имеет смысл, считают авторы издания.

Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг лучших смартфонов за 2019 год.

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