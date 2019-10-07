  1. Пятый канал
  4. Какие города России лидируют по уровню зарплат

Какие города России лидируют по уровню зарплат

, 4:59 Видео 16

Эксперты выяснили, сколько получают россияне в разных городах страны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

Жители Москвы, Южно-Сахалинска, Салехарда, Сургута и Ханты-Мансийска на данный момент получают самые высокие зарплаты в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Средний уровень оплаты труда в столице в первом полугодии 2019 года составлял 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске — 90,6 тысячи рублей. Также зарплаты, размер которых превышает 80 тысяч рублей, получают люди еще в трех городах — в Салехарде, Сургуте и Ханты-Мансийске.

При этом по среднему уровню зарплаты Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах соответственно. Еще более высокие суммы за труд в месяц зафиксированы в Петропавловске-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Ранее 5-tv.ru называл уровень зарплаты, который необходим россиянам для счастья.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

4:59
Какие города России лидируют по уровню зарплат
4:39
Без усов! Игорь Николаев показал, как выглядел в детстве
4:21
«Ягодки качаются»: Светлана Лобода показала свою тренировку — видео
3:57
В США сравнили число танков России и НАТО
3:28
«Случайность»: Бледанс публично заступилась за пойманную с кокаином Бочкареву
3:00
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев