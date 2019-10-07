Какие города России лидируют по уровню зарплат

Жители Москвы, Южно-Сахалинска, Салехарда, Сургута и Ханты-Мансийска на данный момент получают самые высокие зарплаты в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Средний уровень оплаты труда в столице в первом полугодии 2019 года составлял 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске — 90,6 тысячи рублей. Также зарплаты, размер которых превышает 80 тысяч рублей, получают люди еще в трех городах — в Салехарде, Сургуте и Ханты-Мансийске.

При этом по среднему уровню зарплаты Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах соответственно. Еще более высокие суммы за труд в месяц зафиксированы в Петропавловске-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Ранее 5-tv.ru называл уровень зарплаты, который необходим россиянам для счастья.