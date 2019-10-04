Портал по поиску работы Superjob провел исследование, в результате которого выяснилось, сколько денег необходимо россиянам для счастья, сообщает ФАН. Опрос показал, что рядовому гражданину в месяц требуется в среднем 161 тысяча рублей.

Мужчина более требовательны в этом отношении, чем женщины — их устроит 181 тысяча в месяц. Представительницы прекрасного пола согласны довольствоваться 138 тысячами рублей.

Молодым людям до 24 лет будет достаточно 118 тысяч. Тем, кому выше 25 лет — требуется 159 тысяч рублей. Россиянам от 35 и 45 лет для полного ощущения счастья в месяц нужно зарабатывать 171-172 тысячи рублей.

Самые высокие требования по зарплате выказывают москвичи — 212 тысяч рублей. На второй позиции жители Владивостока — 205 тысяч рублей. Замыкают тройку ростовчане — 200 тысяч рублей.

Самые низкие запросы по ежемесячному заработку у жителей Липецка — 124 тысячи рублей в месяц, Кирова — 120 тысяч и Оренбурга — 115 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о регионах России с наибольшим и наименьшим ростом зарплат.