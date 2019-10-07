«Шлялась где-то!»: Очевидец о пожаре с четырьмя погибшими детьми в Подмосковье

В Подмосковье в результате пожара в трехэтажном доме погибли четверо детей и один взрослый. Очевидец страшной трагедии рассказал 5-tv.ru о подробностях и возможных причинах ночного возгорания 7 октября.

«Неблагополучная семья с первого этажа. Шесть ребятишек у нее, сама шлялась, бегала где-то, в два часа ночи только появилась. А отец ее вот тут пьяный бегал. Троих выкинул в окно, а трое сгорели. Говорят, что Миша, годика четыре, курил там в спальне — поджог», — сообщила свидетельница происшествия.

В момент возгорания шестеро детей из неблагополучной семьи находились в доме одни. Мать оставила их с дедом, однако он ушел в гости к знакомым. В итоге, троих детей выбросили в окошко — это спасло им жизнь. Годовалый, трехлетний и пятилетний малыши погибли в пожаре.

Жители второго этажа — 30-летняя мама с трехлетним малышом погибли, когда попытались выбраться из дома. Их тела обнаружены на лестничной клетке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четверо детей и один взрослый погибли в пожаре в многоквартирном доме в Подмосковье.