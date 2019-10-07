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  4. В сети появилось фото Хабенского с кастрюлей на голове

В сети появилось фото Хабенского с кастрюлей на голове

, 11:00 Фото 211

Неожиданный снимок опубликовала супруга актера Ольга Литвинова на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @olga.litvinova.1

Съемки фильма Анны Меликян «Трое» с Константином Хабенским в главной роли стартовали в Санкт-Петербурге в конце сентября. Спустя пару недель после начала работы над кинокартиной супруга актера Ольга Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный на съемочной площадке.

На снимке артист запечатлен с кастрюлей на голове. Его лицо выражает недоумение.

«А вы тоже любите борщ?» — шутливо написала Литвинова под постом.

Instagram @olga.litvinova.1

Безусловно, фотография Хабенского, да еще и в таком неожиданном амплуа, не могла не заинтересовать интернет-пользователей. Пока одни придумывали остроумные ответы на вопрос жены артиста, другие — пытались узнать подробности о долгожданной киноленте. Впрочем, любопытство комментаторов звезды решили не удовлетворять.

«Эйнштейн кинематографии!»

«Селедку под шубой видела, но Хабенский под борщом это круче!»

«Не хотел кушать Константин Юрьевич?»

«Давайте больше кадров со съемок!» — просили фолловеры.

Ранее 5-сообщал, что Константин Хабенский рассказал о проблемах и плюсах кинематографа в России.

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