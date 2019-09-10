Константин Хабенский рассказал о проблемах и плюсах кинематографа в России

Во вторник, 10 сентября, на пресс-конференции Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке актер Константин Хабенский рассказал журналистам о трудностях, с которыми сталкиваются авторы отечественных кинолент.

По мнению президента кинофестиваля, нехватка финансирования является основной проблемой на пути к развитию современного русского кино. Несмотря на очевидные трудности, Хабенский рад тому, что авторы не сдаются и продолжают радовать россиян своим творчеством.

Хабенский не забыл и о плюсах. По его мнению, только русские режиссеры умеют работать без сценария.

«Это наша фишка, наш конек», - отметил актер.

Эту особенность нужно ценить по достоинству. Но учиться чему-то новому никогда не поздно.

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