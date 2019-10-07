  1. Пятый канал
  4. «Счастья и процветания»: Как Владимира Путина поздравили с 67-летием

«Счастья и процветания»: Как Владимира Путина поздравили с 67-летием

, 12:42 Видео 13

В понедельник, 7 октября, глава России отмечает день рождения. этот день российский лидер решил провести в кругу близких людей.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, ТАСС / Алексей Дружинин, Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 октября, отмечает свое 67-летие. Этот значимый день глава государства решил провести на природе в кругу родных и близких, отложив все дела.

По случаю дня рождения поздравительные послания российскому лидеру направили многие коллеги, в том числе президенты других стран.

Президент Армении Армен Саркисян пожелал российскому коллеге успехов в работе и счастья, а также высоко оценил вклад президента РФ в укрепление отношений Москвы и Еревана. По словам главы Армении, Путин — не только выдающийся лидер РФ, но и один из самых «престижных» политиков во всем мире.

«Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе и мира, счастья и процветания братскому народу России», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы главы Армении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей телеграмме оценил заслуги Путина в придании России статуса «мощной и независимой державы». По словам политика, его российскому коллеге удалось завоевать авторитет и влияние на международной арене.

«Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в сообщении главы Белоруссии на странице пресс-службы президента.

Он пожелал Путину добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации планов.

Теплые слова президенту РФ в понедельник, 7 октября, также адресовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

«Под Вашим руководством Российской Федерацией были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития», — отметил вклад Путина в развитие страны глава Абхазии.

Заслуги президента России перед родиной оценили президент Азербайджана Ильхам Алиев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Тувы Шолюан Кара-оол и даже находящийся под стражей экс-президент Армении Роберт Кочарян. Бывший глава страны пожелал Владимиру Путину здоровья и больших успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин побывал в сибирской тайге накануне своего дня рождения.

Читайте также

Свое 67-летие Владимир Путин отметит с родными и близкими на природе

Видео: Владимир Путин побывал в сибирской тайге перед своим днем рождения
+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

12:42
«Счастья и процветания»: Как Владимира Путина поздравили с 67-летием
12:33
В Санкт-Петербурге от дизентерии в детском саду пострадали девять детей
12:26
Во время задержания японская морская инспекция потопила северокорейскую шхуну
12:19
Российские города заносит снегом: гололедица привела к массовым авариям
12:11
Полиция Самары начала проверку после «покатушек» Гусейна Гасанова с мигалками
12:01
Кирпичная стена жилого дома рухнула в центре Нижнего Новгорода

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев