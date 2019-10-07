«Счастья и процветания»: Как Владимира Путина поздравили с 67-летием

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 октября, отмечает свое 67-летие. Этот значимый день глава государства решил провести на природе в кругу родных и близких, отложив все дела.

По случаю дня рождения поздравительные послания российскому лидеру направили многие коллеги, в том числе президенты других стран.

Президент Армении Армен Саркисян пожелал российскому коллеге успехов в работе и счастья, а также высоко оценил вклад президента РФ в укрепление отношений Москвы и Еревана. По словам главы Армении, Путин — не только выдающийся лидер РФ, но и один из самых «престижных» политиков во всем мире.

«Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе и мира, счастья и процветания братскому народу России», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы главы Армении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей телеграмме оценил заслуги Путина в придании России статуса «мощной и независимой державы». По словам политика, его российскому коллеге удалось завоевать авторитет и влияние на международной арене.

«Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в сообщении главы Белоруссии на странице пресс-службы президента.

Он пожелал Путину добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации планов.

Теплые слова президенту РФ в понедельник, 7 октября, также адресовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

«Под Вашим руководством Российской Федерацией были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития», — отметил вклад Путина в развитие страны глава Абхазии.

Заслуги президента России перед родиной оценили президент Азербайджана Ильхам Алиев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Тувы Шолюан Кара-оол и даже находящийся под стражей экс-президент Армении Роберт Кочарян. Бывший глава страны пожелал Владимиру Путину здоровья и больших успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин побывал в сибирской тайге накануне своего дня рождения.