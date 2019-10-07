Видео: Владимир Путин побывал в сибирской тайге перед своим днем рождения

Российский лидер Владимир Путин побывал в сибирской тайге накануне своего дня рождения. В понедельник, 7 октября, ему исполняется 67 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства насладился осенней природой. В поездку Владимир Путин отправился с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», — цитирует сообщение Дмитрия Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин собирается провести свой 67-й день рождения на природе и в кругу близких людей.

Прошлый день рождения глава государства также отметил с родными, близкими и друзьями, а 65-летие российский лидер отпраздновал в Сочи, не отвлекаясь от работы, — тогда Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

В честь юбилея президента России в 2017 году на улице в немецкой столице появились граффити с изображением Владимира Путина. Уличные художники изобразили российского лидера сидящим в кресле в окружении белых голубей, слева и справа были написаны строчки из оды «К радости» Шиллера — гимна Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин в поздравлении с Днем учителя отметил мастерство и мудрость педагогов.