Видео: Владимир Путин побывал в сибирской тайге перед своим днем рождения

Российский лидер Владимир Путин побывал в сибирской тайге накануне своего дня рождения. В понедельник, 7 октября, ему исполняется 67 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства насладился осенней природой. В поездку Владимир Путин отправился с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.
По словам представителя Кремля, Владимир Путин собирается провести свой 67-й день рождения на природе и в кругу близких людей.
В честь юбилея президента России в 2017 году на улице в немецкой столице появились граффити с изображением Владимира Путина. Уличные художники изобразили российского лидера сидящим в кресле в окружении белых голубей, слева и справа были написаны строчки из оды «К радости» Шиллера — гимна Евросоюза.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин в поздравлении с Днем учителя отметил мастерство и мудрость педагогов.