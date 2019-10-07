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  4. Полшага до Евро: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы

Полшага до Евро: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы

, 14:06 23

Сборной России проведет два матча квалификационного цикла Евро-2020: 10 октября дружина Станислава Черчесова в «Лужниках» примет Шотландию, а спустя три дня — встреча с Кипром на его территории.

Фото: globallookpress.com / Artur Cupak

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 30

Ближайший бой — он важный самый

Игра с «тратановой армией» для нас особенная — победа в противостоянии с представителями Великобритании практически гарантирует четвертьфиналистам ЧМ-2018 выход в финальную стадию юбилейного континентального первенства. В случае выигрыша у шотландцев мы окончательно отсекаем их самих из числа претендентов на два первых места в группе, а если еще и Казахстан с Кипром подсобят и поделят очки между собой, тогда три оставшихся тура в отборочном цикле превратятся в пустую формальность. Но даже если в четверг не все пазлы удачно сложатся в удобную для нас картину, участие в Евро-2020 окончательно и бесповоротно можно будет оформить в ближайшее воскресенье в Никосии.

РИА Новости / Александр Вильф

Вообще же, текущая квалификация, пожалуй, самая спокойная для российских болельщиков в XXI веке — ни смены тренера по ходу дистанции, ни шараханий из стороны в сторону при определении состава, ни криков журналистов о том, что все пропало… Ожидаемо уступив в стартовом туре бельгийцам, российская команда затем одержала пять закономерных побед кряду и сейчас чувствует себя на второй позиции в группе L более чем уверенно. И вот теперь осталось совершить последние усилия для того, чтобы отобраться в финальную стадию чемпионата Европы.

Лучшие силы страны

Кому же доверил тренерский штаб бой за оформление российской заявки на континентальное первенство? Изначально список футболистов, вызванных на матчи с Шотландией и Кипром, выглядел так:

  • Вратари — Маринато Гильерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»)
  • Защитники — Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»)
  • Полузащитники — Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»)
  • Нападающие — Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»)

Сразу бросились в глаза фамилии Караваев, Чистяков и Жемалетдинов, не правда ли? Новичку «Зенита» стоило перейти в РПЛ, как он сразу получил вызов в сборную, и это объективное отражение действительности. Что касается защитника «Ростова» Чистякова, то, думается, его приглашение — не более чем аванс со стороны Станислава Саламовича, тренеры нередко делают подобные ходы, чтобы всем своим видом показать: двери в главную команды страны открыты для всех. Но Дмитрию вряд ли найдется место на поле в ближайших матчах, для него сейчас главное — не потерять голову от тренировок с элитными игроками России.

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А вот Жемалетдинов не сможет принять участие в битвах с шотландцами и киприотами даже теоретически — хавбек «Локомотива», равно как и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получили повреждения, оба они уже покинули Новогорск, а им на смену в спешном порядке вызваны Владислав Игнатьев из того же «Локо» и представитель «Рубина» Павел Могилевец. И если потеря молодого Рифата вряд ли хоть как-то отразится на рисунке игры и тактических построениях сборной, то без моторного Романа Черчесову придется перекраивать уже сложившиеся в центре поля сочетания.

Вчера «сломался» Смолов, и вместо него в сборную вызван Александр Соболев — нападающий «Крыльев Советов», лучший бомбардир чемпионата России на данный момент.

Головная боль Черчесова

Но ситуация с отсутствием Зобнина не выглядит безвыходной: на радость тренерскому штабу, отменную форму набрал «зенитчик» Магомед Оздоев, способный по позиции безболезненно заменить «спартаковца». Те же самые слова смело можно сказать и в отношении хавбека «железнодорожников» Дмитрия Баринова. В общем, за опорную зону россиян в предстоящей встрече с британцами волноваться нет оснований. Более проблемными выглядят защитная линия. В обороне — в основном игроки, чьи клубы в последнее время не блещут, а то и вовсе меняют тренеров. Но самая главная головная боль Черчесова — это самый же талантливый российский футболист своего поколения. Речь, если кто не понял, идет об Александре Головине. При всех неоспоримых сильных сторонах созидающего полузащитника «Монако», у него есть один огромный минус, который способен в наиболее ответственный момент перевесить все очевидные плюсы — дисциплина, вернее, ее отсутствие. Недавно Саша схлопотал свое очередное глупое удаление в матче чемпионата Франции. Если вспомнить, что и в нынешней квалификации на Евро-2020 Головин уже получал красную карточку (во встрече с Бельгией), становится тревожно, ведь даже такой адепт порядка, как Черчесов, ничего не может сделать с необузданностью Александра — тот продолжает лупить по ногам соперников, отмахиваться, неадекватно реагировать на провокации.

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Но мы вправе надеяться на то, что ни поведение Головина, ни травма Зобнина, ни обозленные из-за очередного провального отборочного турнира шотландцы не помешают россиянам уже на этой неделе отпраздновать выход нашей сборной на Евро-2020. Пока мы там одной ногой, но надо встать обеими.

Когда и где смотреть?

Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 21:45 по московскому времени. Встреча с Кипром пройдет 13 октября в Никосии на арене GSP и начнется в 19:00 по столичному времени. Обе игры в прямом эфире покажут Первый канал и Матч Премьер.

Владимир Жарков

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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