Западноевропейские православные приходы приняты в состав РПЦ

Бывший «русский экзархат» (территория, зарубежная по отношению к основной церкви, однако принадлежащая ей — Прим.ред.) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ) — ранее архиепископия Западной Европы, в которую входили православные приходы, была распущена Фанаром. Решение о принятии в РПЦ экзархата было принято в понедельник, 7 октября, в ходе внеочередного заседания Священного Синода — об этом сообщил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Сегодня Священный Синод принял историческое решение — в состав Русской православной церкви вошла архиепископия приходов русской традиции с центром в Париже, которая до недавнего времени находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата», — сказал глава РПЦ в своем обращении.

Российский церковный и общественный деятель Владимир Легойда подчеркнул, что привычные верующим Западной Европы традиции в экзархате будут сохранены. Кроме того, за примыкающей к РПЦ архиепископией сохранится финансовая автономия и право самостоятельно распоряжаться принадлежащим ей имуществом.

«В результате пасторских и миссионерских трудов священников и мирян в архиепископию пришли люди, которые были гражданами других стран — и все это соединилось с русской традицией и православной церковью», — прокомментировал событие Легойда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за присоединение к составу РПЦ проголосовали сами русские приходы Западной Европы.