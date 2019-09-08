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  4. Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

, 11:02 64

Согласно результатам голосования, за предложение о воссоединении с РПЦ проголосовали 104 человека — 58,1%.

Фото : ТАСС/Шарифулин Валерий

Чуть больше половины членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Речь идет о 58,1%, сообщает ФАН. Согласно результатам голосования, против присоединения к РПЦ высказались 41,9%. Всего в опросе участвовали 179 представителей приходов.

«По статутам этого недостаточно, так что будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберет духовенство, будем это дело обсуждать», — пояснил в беседе с РИА Новости протодиакон Иоанн Дробот.

По его словам, решение не было принято, так как нужны две трети голосов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский может отменить переименование УПЦ.

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