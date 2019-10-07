Американская звезда и модель армянского происхождения Ким Кардашьян удивила поклонников неожиданной новостью — вместе со своей сестрой Кортни и тремя детьми актриса отправилась в Армению. О своем путешествии теледива сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав архивное фото с родственницей.

«Мы едем в Армению», — написала под снимком знаменитость.

Instagram @kimkardashian

Подписчики интересовались, с чем связана поездка Кардашьян, однако она предпочла не раскрывать тайну раньше времени. Впоследствии выяснилось, что звезда приехала в Армению крестить детей. Священный обряд состоялся в понедельник, 7 октября, в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Крестным наследников стал один из дьяконов храма. Об этом сообщает Интерфакс.

«Почти три часа ночи в Армени, я не могу уснуть! Я так взволнована, оттого нахожусь здесь и все это вижу!» — поделилась впечатлениями Ким в Twitter.

Впрочем, помимо крестин, у Кардашьян были в Армении и другие дела. Модель прибыла в страну для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).

Впервые Ким Кардашьян вместе с супругом, американским исполнителем хип-хопа Канье Уэстом побывала в Армении в 2015 году, чтобы познакомиться с историей предков и наследием армянского народа. Сейчас пара воспитывает четверых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер застукали с бывшим парнем.