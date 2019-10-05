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  4. Сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер застукали с бывшим парнем

Сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер застукали с бывшим парнем

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Сестру Ким Кардашян застали с бывшим — рэпером Тайгой — в два часа ночи.

Фото: Instagram @kyliejenner

Модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашян Кайли Дженнер, которая недавно официально временно рассталась с отцом своего ребенка рэпером Трэвисом Скоттом, была застигнута со своим бывшим — музыкантом Тайгой.

Более того, парочку заметили в два часа ночи. Поклонники светской львицы наперебой бросились спорить о возможном любовном треугольнике, однако Дженнер поспешила развеять слухи о возвращении к экс-бойфренду. Она заявила, что всего лишь подвозила нескольких друзей, среди которых оказался и Тайга.

У 22-летней девушки и 28-летнего музыканта, продюсера Скотта растет дочь Сторми. В последний раз знаменитостей видели вместе в конце августа 2019 года.

Как передавал 5-tv.ru, пара взяла паузу в отношениях и разъехалась на некоторое время.

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Сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер застукали с бывшим парнем

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