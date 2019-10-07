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Видео: жительница Калуги стала второй вице-мисс «Миссис Европа-2019»

, 17:06 Видео 26

Нина Мельникова заняла призовое место среди 30 участниц конкурса.

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Фото, видео: Instagram @nina_040

Россиянка Нина Мельникова получила титул второй вице-мисс в конкурсе красоты «Миссис Европа-2019». Об этом стало известно в понедельник, 7 октября.

Корона второй вице-мисс досталась 30-летней жительнице Калуги. Нина замужем, воспитывает дочь. Работает девушка в юридической сфере. После завершения конкурса Мельникова опубликовала в сторис на своей странице в Instagram короткое видео из автобуса, в котором поблагодарила всех за поддержку и поздравления.

Соревнование 2019 года организаторы «Миссис Европа» решили посвятить теме домашнего насилия — эта проблема остро стоит во всем мире. Каждой конкурсантке было необходимо подготовить доклад по этому вопросу, приведя в нем статистику своей страны. Также красавицы показали и свои таланты — одним из этапов стал творческий конкурс, на котором россиянка выступила с народным танцем.

Представлять Россию в европейском уровне Нине Мельниковой доверили после того как девушка заняла первое место в региональном конкурсе «Миссис Калуга», а затем стала вице-мисс на состязании красавиц всероссийского уровня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фермерша-блогерша из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия».

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